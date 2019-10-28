شاهدوا مايا دياب: “انا بدعم الثورة وما تملوا ولا تخافو”

تستمر الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بدعمها للثورة اللبنانية في وجه الطبقة السياسية الفاسدة والتي تحكم لبنان منذ وقت طويل.

ونشرت مايا مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “انا بدعم الثورة وبحب بلدي ومستقبلو، انا وانتو وكلنا خط أحمر”، لتعود وترسم خطا أحمرا على ذراعها.

وعلّقت مايا على الفيديو قائلة: “ما تملّو وما تخافوا. كل محاولة عم يعملوها ليوقفونا، بتعني إنو نحنا عالطريق الصحيح”.

الجدير ذكره ان مايا كانت قد شاركت مؤخرا في احدى التظاهرات التي تحدث في لبنان.