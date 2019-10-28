تستمر الفنانة اللبنانية مايا دياب بدعمها للثورة اللبنانية في وجه الطبقة السياسية الفاسدة والتي تحكم لبنان منذ وقت طويل.
ونشرت مايا مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “انا بدعم الثورة وبحب بلدي ومستقبلو، انا وانتو وكلنا خط أحمر”، لتعود وترسم خطا أحمرا على ذراعها.
وعلّقت مايا على الفيديو قائلة: “ما تملّو وما تخافوا. كل محاولة عم يعملوها ليوقفونا، بتعني إنو نحنا عالطريق الصحيح”.
الجدير ذكره ان مايا كانت قد شاركت مؤخرا في احدى التظاهرات التي تحدث في لبنان.
شاهدوا مايا دياب: “انا بدعم الثورة وما تملوا ولا تخافو”
تستمر الفنانة اللبنانية مايا دياب بدعمها للثورة اللبنانية في وجه الطبقة السياسية الفاسدة والتي تحكم لبنان منذ وقت طويل.