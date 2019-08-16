شاهدوا مايا نصري مع أطفالها بعد غياب.. كم أصبح عددهم؟

نشرت الفنانة اللبنانية مايا نصري، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها وأطفالها وزوجها.

وظهرت فيها وهي تجلس وسط هؤلاء فيما يقف زوجها المخرج المصري إيهاب لمعي، محاولاً احتضان الجميع.

وبدا أن الصورة التقطت للفنانة وأسرتها لمناسبة الاحتفال بيوم ميلادها. وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: “في يوم ميلادي، لا يمكنني أن اشكر الله بما يكفي على هذه الهدايا الرائعة. إيهاب لمعي، زوجي العزيز، حب حياتي، ميكاييلا، جيوفاني والطفلة مانويلا، اطفالنا الثلاثة. اتمنى لكم يوماً رائعاً جميعاً”.



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين أعربوا عن شوقهم لفنها وأغنياتها، متسائلين عما إذا كانت ستعود إلى الساحة الفنية مجدداً أم لا.

ويشار إلى أن مايا ظهرت منذ أشهر ضمن حلقة من برنامج “بيت الكل” الذي يقدمه الممثل اللبناني عادل كرم على شاشة قناة MTV اللبنانية.