شاهدوا.. مايلي سايرس تعود الى ماضيها ولا تخجل من صورتها الشبه عارية قبل 10 سنوات

كانت الفنانة العالمية ​مايلي سايرس​ قد أثارت جدلا كبيرا حينما خضعت بعمر الـ 15 سنة لجلسة تصوير ظهرت فيها شبه عارية لصالح إحدى المجلات.

الأمر الّذي دفع بها آنذاك إلى الاعتذار من جمهورها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.



وحديثا، أوضحت سايرس خلال مقابلة جديدة من برنامج “جيمي كيميل لايف” أن السبب وراء اعتذارها هما رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي قناة “​ديزني​” الذين جعلوها تشعر بالخزي بسبب صورتها الشبه عارية قبل 10 سنوات.

وأضافت مايلي قائلة: “أعتقد أنني اعتذرت، لكني متأكدة أن أحدهم أملى عليَّ الأمر، لكن هل تعلم، لهذا لا أستمع لكلام الآخرين بعد الآن، هذه الفكرة مقرفة للغاية”.

وأشارت سايرس إلى أنّه لم يكن هناك شيء جنسي في هذا الأمر، لكن بعض الأفكار السامة هي من حولت هذه الصورة إلى شيء ليست عليه، لذلك “لا أشعر بالخجل”.