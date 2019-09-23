شاهدوا.. مايلي سايرس تنفصل عن “حبيبتها” بعد شهر من لحظات رومانسية وقبلات حميمية

بعد انفصال النجمة العالمية ​مايلي سايرس​ عن زوجها ليام هيمسورث بعد أقل من عام على زواجهما، اعترفت بحبها لصديقتها كاتلين كارتر، وأعلنت عن ارتباطهما رسميًا وظهرتا معًا في مناسبات عديدة، جمعت بينهما لحظات رومانسية وقبلات حميمية، لكنهما بعد شهر تقريبًا، أعلنتا الانفصال رسميًّا.

ووفقًا لتقرير مجلة “بيبول” قال مصدر مقرب منهما، أن العلاقة الرومانسية بين مايلي وكاتلين انتهت، لكنهما لا تزالا صديقتين وستظلان صديقتين.

والجدير ذكره أن انفصال مايلي وليام يعود إلى ظهور الأولى مع صديقتها كارتر، وهما تتبادلان القبل أثناء تواجدهما في عطلتهما في إيطاليا، الى جانب وجود بعض الخلافات بين الزوجين، ثم أعلنا انفصالهما والطلاق رسميا الشهر الماضي.