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شاهدوا.. مايلي سايرس حزينة جداً على وفاة خنزيرها

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Miley Cyrus MOURNS Her Pet 'Pig Pig'

مايلي سايرس

عبّرت النجمة ​مايلي سايرس​ عن حزنها الشديد لوفاة خنزيرها الأليف “بوبا سو”، والذي كان بمثابة الصديق لها.

ونشرت سايرس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع الخنزير مؤكدة أنها حزينة جداً لوفاته ولن تنسى الذكريات الحميلة معه.

يُذكر أن سايرس كانت قد طرحت قبل أيام فيديو كليب Mother’s Daughter، وظهرت والدتها “تيش”، وإحتوى الكليب على العديد من المشاهد الجريئة، كم ضم العديد من الشخصيات العامة منهم عارضات أزياء من النساء مثل فينديلا كريسبوم وآرون فيليب، والمتزلجة لاسي بيكر والممثلة أنجلينا دوبليسا.

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