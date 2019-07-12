الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مايلي سايرس لا زالت تنجذب للنساء على الرغم من زواجها من...

شاهدوا.. مايلي سايرس لا زالت تنجذب للنساء على الرغم من زواجها من ليام هيمسوورث

بواسطة -
0 62
miley cyrus

صرحت الفنانة ​مايلي سايرس​ تفاصيل جديدة عن حياتها الجنسية وزواجها “المعقد” و “الفريد” من الممثل ​ليام هيمسوورث​ في مقابلة صريحة أجرتها مع مجلة Elle .

تزوجت الفنانة، التي اعترفت في عام 2015 انها شخص ثنائي الجنس من الممثل ليام هيمسوورث في حفل خاص أقيم في Tennessee في ديسمبر الماضي ، لكنها تعرف أن الناس ما زال لديهم أسئلة حول حالتها الزوجية: ” أعتقد أنه أمر محير للناس أنني متزوجة. لكن علاقتي فريدة من نوعها. “

وقالت سايرس إنه على الرغم من كونها في علاقة، إلا أنها لا تزال “تنجذب جنسيًا إلى النساء بشكل كبير”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.