شاهدوا.. ما الذي جمع أحلام ووالدة كيم كرداشيان؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة جمعت الفنانة الإماراتية أحلام وكريس جنير والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان.

ولفتت الصورة أنظار الكثير من المتابعين، خصوصاً أن الفنانة وجنير ارتدتا الفستان نفسه. وتفاعل معها عدد كبير جداً من هؤلاء وقارنوا بين الإطلالتين. وتفاوتت الآراء بين من رأوا أن الفستان يليق بأحلام أكثر ومن أشاروا إلى العكس.

ويذكر أن الفنانة ارتدت الفستان خلال إجازة أمضتها في موناكو ونشرت حينها صورة لها وهي تقف في أحد الشوارع، محققة أكثر من 55 ألف إعجاب.

ويشار إلى أنها أحيت مؤخراً حفلاً على مسرح طلال مداح في أبها في السعودية في إطار فعاليات موسم السودة.

وفي موازاة ذلك تنشغل أحلام بمتابعة آخر الأخبار الصحية لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد. وقد نشرت صورة جديدة للأخيرة مع التعليق: “استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ماراح اتأخر عليك يا بعد عمري. إلى أبها البهية. فجر دائماً أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض ومفتقده وجودك اليوم معاي في أبها.أهم شي إنك تتعافين ولو ببطء وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول. وعدتيني. بهديك “أبي أمي” الأغنية اللي تحبينها وجمهوري كله راح يدعي لك”.