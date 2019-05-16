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شاهدوا ما الذي قاله صابر الرباعي عن غياب سعد لمجرد!

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شاهدوا ما الذي قاله صابر الرباعي عن غياب سعد لمجرد!

تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي، عن أزمة الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وقال خلال لقائه في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إن سعد لمجرد، مجتهد جدًا ولديه تفكير فني ويحاكي العالم العربي والأجنبي، ويحب التنوع.

وعن أزمة سعد لمجرد، مع القضاء الفرنسي، أكد أنه لا يستطيع أن يقول عليه ظالم أو مظلوم، ولكن شدة وتزول، لأننا في النهاية إنسان ونعيش لحظات ضعف وسعادة، وصحيح أننا لابد أن نكون وجهة ناصعة وقدوة للصغار ولكننا في النهاية نبكي ونخطئ.

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