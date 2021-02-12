أعلنت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ في مقابلة تلفزيونية، إصابتها بـ”​متلازمة الكوخ​”، خلال الحجر المنزلي.

ولمن لا يعلم أن هذا المرض هو ضائقة رهابية إحتجازية ناتج عن العزلة، وتتفاوت الأعراض من شخص لآخر.

يعاني بعض المصابين به من مشاكل وإضطرابات نفسية، منها عدم الإرتياح والقلق والشعور بالوحدة خارج المنزل، بسبب الإنخلاط بأشخاص بعد فترة عزلة طويلة، كما يعاني المصاب من الشعور بنفاذ الصبر والخمول واليأس والإكتئاب، ويواجه مشاكل في النوم بسهولة أو بإفراط بالنوم وصعوبة في التركيز.

في حالة بلقيس، فهي كانت ترفض ترك المنزل لأي سبب، لعدم رغبتها في مواجهة العالم الخارجي.





