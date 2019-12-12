شاهدوا.. محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته لمديرة أعمال أنغام

احتفل المطرب والممثل محمد الشرنوبي بخطبته على راندا رياض مديرة أعمال أنغام، في حفل اقتصر فقط على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر الشرنوبي عبر حسابه على “إنستغرام” صورةً من حفل الخطوبة، وكتب عليها معلقاً: “مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا”.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الشرنوبي هي مشاركته في حكاية “ما تيجي يا مليجي” من الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

وكان الشرنوبي أعلن في وقت سابق من العام خطوبته على المنتجة ومديرة أعماله السابقة سارة الطباخ إلا أنهما سرعان ما دب الخلاف بينهما لتتحول الخطوبة إلى أزمات وخلافات ومحاكم للدرجة التي وصل لمنع الشرنوبي من الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية حتى تتم تسوية الخلافات بين الاثنين.