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شاهدوا.. محمد حماقي يعتذر لفتاة حفل بني سويف

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hamakii

أقيم مساء الأحد الماضي حفل الفنان محمد حماقي بإحدى جامعات مدينة بني سويف، وسط حضور حاشد من ‏الطلاب والطالبات.‏

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة كانت تنادي على حماقي بطريقة عفوية وطريفة ليغني ‏لها أغنيته “لسه بتخاف” وسط ضحكات أصدقائها.‏

 

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Thank you, Nahda University for a night to remember! #HamakiXNUB

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لم يتمكن محمد حماقي من سماع الفتاة وانتهى الحفل دون أن يغني هذه الأغنية.‏

بعد انتشار الفيديو الذي وصل إلى حماقي قرر الاعتذار للفتاة عبر نشر الفيديو على حسابه Instagram، وكتب ‏قائلًا: “أنا أسف ما سمعتكيش، بس وعد الحفلة اللي جاية هغنيها لك مخصوص بإهداء بس قولي لي اسمك إيه”.‏

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