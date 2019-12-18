شاهدوا.. محمد حماقي يعتذر لفتاة حفل بني سويف

أقيم مساء الأحد الماضي حفل الفنان محمد حماقي بإحدى جامعات مدينة بني سويف، وسط حضور حاشد من الطلاب والطالبات.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة كانت تنادي على حماقي بطريقة عفوية وطريفة ليغني لها أغنيته “لسه بتخاف” وسط ضحكات أصدقائها.
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Thank you, Nahda University for a night to remember! #HamakiXNUB
لم يتمكن محمد حماقي من سماع الفتاة وانتهى الحفل دون أن يغني هذه الأغنية.
بعد انتشار الفيديو الذي وصل إلى حماقي قرر الاعتذار للفتاة عبر نشر الفيديو على حسابه Instagram، وكتب قائلًا: “أنا أسف ما سمعتكيش، بس وعد الحفلة اللي جاية هغنيها لك مخصوص بإهداء بس قولي لي اسمك إيه”.