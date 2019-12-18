شاهدوا.. محمد حماقي يعتذر لفتاة حفل بني سويف

أقيم مساء الأحد الماضي حفل الفنان محمد حماقي بإحدى جامعات مدينة بني سويف، وسط حضور حاشد من ‏الطلاب والطالبات.‏

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة كانت تنادي على حماقي بطريقة عفوية وطريفة ليغني ‏لها أغنيته “لسه بتخاف” وسط ضحكات أصدقائها.‏



لم يتمكن محمد حماقي من سماع الفتاة وانتهى الحفل دون أن يغني هذه الأغنية.‏

بعد انتشار الفيديو الذي وصل إلى حماقي قرر الاعتذار للفتاة عبر نشر الفيديو على حسابه Instagram، وكتب ‏قائلًا: “أنا أسف ما سمعتكيش، بس وعد الحفلة اللي جاية هغنيها لك مخصوص بإهداء بس قولي لي اسمك إيه”.‏