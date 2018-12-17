شاهدوا محمد رجب بعد الهجوم عليه: أنا زعلت أوي.. ويوضح حقيقة تشبيهه بـ آل باتشينو

بعد تعرضه للكثير من الإنتقادات بعدما إنتشرت أخبار عن أنه شبّه نفسه بالنجم العالمي ​آل باتشينو​، وذلك خلال لقائه في برنامج “حفلة 11” الذي تقدمه ال​إعلام​ية ​سمر يسري​ عبر قناة ON E، قال الممثل المصري ​محمد رجب​ إنه لم يشبّه نفسه بـ آل باتشينو، بل الصحافة هي التي شبهته به، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في العام 2013 عن فيلم “الحفلة”.

وأضاف رجب خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :”الصحافة كتبت وقتها إني آل باتشينو العرب، مستعينة بصورة التقطها عندما كنت في سانت كاترين، وكنت أشبهه فيها، وهذه الصورة التقطها منذ 13 عامًا، ولو كنت أرغب في استثمار اللقب الذي حصلت عليه قبل 5 سنوات لفعلت ذلك لكنني لم أفعل، هي اتقالت وفرحت بيها، وفكرتني إن ربنا طبطب عليّ، ودي حكمة ربنا، وده اللي قلته في البرنامج”.



وتابع :”حزنت كثيرًا، لا تأثرًا بالهجوم عليّ، لكن لأن الكثير ممن هاجموني (كبار في السن)، لكنهم يعيشون على المعلومات المنقوصة والمغلوطة، وهذا شيء مؤسف للغاية، ثقتي في نفسي وفي جمهوري وفي اللي بعمله كبيرة، بس استغربت إن في عقول عايشة على الكلام ده ومكملة كده”.

وختم رجب بالقول :”عملت البرنامج وكنت فرحان إني بقول حاجة زي كده عشان أدي حافز للشباب، طول ما انت واثق في نفسك وحلمك هتوصل، أنا زعلت أوي، إن في ناس عقولها عاملة كده”.