احتفل الفنان محمد رجب في أجواء عائلية بخطوبة ابن شقيقته الملازم أول حسام عاشور، على ابنة شقيقته الثانية، نادين إبراهيم الطالبة في كلية الإعلام. حيث حرص على التقاط صور عدة مع العروسين، في الحفل الذي اقتصر حضوره على شقيقاته وأولادهن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رجب كان مسلسل “ضربة معلم”، الذي حقق نِسب مشاهدة مرتفعة، وتصدّر مؤشرات البحث على “غوغل” خلال عرضه في الشهرين الماضيين، حيث يغيب عن المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة “سينرجي”، وشارك في بطولته الى جانب النجم محمد رجب، كلٌ من الفنانين: مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، دعاء رجب، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.



















