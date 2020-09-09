لم يتمكن النجم المصري محمد رمضان من منع نفسه من البكاء خلال مشاركته الثلاثاء، في مؤتمر صحافي خاص بدعم ضحايا الحروق، تحت إشراف مستشفى “أهل مصر”. فبعد عرض فيديو قصير عن بعض الحالات التي يتبناها المستشفى، وقصصهم، انخرط رمضان في البكاء أثناء إلقائه كلمةً قال فيها إن أي نجاح حققه في حياته الفنية والعملية كان بسبب الجمهور، وهو ما دفعه للقيام بواجبات المشاركة المجتمعية لكل الفئات التي تحتاج إلى ذلك، وأشاد أيضاً بالجهود التي تبذلها مؤسسة أهل مصر لرعاية ضحايا ومصابي الحروق.

ولفت رمضان في كلمته إلى أهمية إلقاء الضوء على قضية ضحايا الحروق ودعم مصابيها، لكن ليس الدعم المادي فقط، بل أيضاً الدعم المعنوي ضد التنمّر الذي يعاني منه هؤلاء في مراحل حياتهم المختلفة، سواء في الدراسة أو العمل.

وأطلق رمضان خلال المؤتمر، خط كمّامات يحمل اسمه MR1 ويُخصص 5% من ريعه لصالح ضحايا حوادث الحروق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر.في سياق منفصل، يواصل محمد رمضان الترويج لأغنية “يا حبيبي” التي يتعاون فيها مع النجم العالمي ميتر جيمس، ونشر مقطع فيديو وهو يشرب الماء بعد وضع قشور من الذهب في داخله، وعلّق بالقول: “هاي حبيبي بيشرب مياه بقشرة الذهب”، الأمر الذي عرّضه للكثير من الانتقادات القاسية، وشنّ البعض عليه هجوماً جديداً بسبب حبّه لاستعراض جوانب الثراء والترف في وقت يمرّ فيه الوطن العربي بأزمات اقتصادية صعبة.