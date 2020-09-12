حلّ الفنان محمد رمضان ضيفاً على برنامج “MBC Trending”، الذي يُذاع على قناة mbc4، حيث قال إن كل الخطوات التي يقوم بها في حياته محسوبة، وأن ذلك دليل وعي ونضوج، وأوضح: “كل ما بنزل فيديو بدرسه، كل خطوة في حياتي، الوعي قبل السعي، قبل ما باخد خطوة تبدو هذه الخطوة من وجهة نظر البعض أنها طائشة أو غير مدروسة، ولكن أنا ببقى دارسها بشكل كبير، أنا فاهم مهنتي كويس جدًا”.

وأضاف رمضان أنه لا يغضب من الجمهور الذي يتحدث دائماً عن النِّعم التي يمتلكها، مضيفاً: “والله بص هي دي علاقة بيحددها النجم بينه وبين جمهوره، يعني في نجم بيحب يفصل علاقته مع جمهوره ويظهر الجانب المهني، ولكن في نجم تاني بيبقى عايز جمهوره يشوف ويعرف كل حاجة عن حياته وأنا بنتمي للمدرسة دي”.

وتابع قائلاً: “هذه العلاقة في البداية بيتم نقدها، لأنك مش شبه اللي حواليك، أنت مختلف عنه، متقولش بتاخد كام عشان الضرائب، ابني شافوه يوم ولادته، وأي حاجه بعملها الجمهور بيشوفها، دي علاقة مستمرة بيني وبين جمهوري، لحظة انصراف الجمهور عني ثق إن أنا السبب”.

كما كشف رمضان أن لديه “قائمة سوداء” تضمّ أسماء المسيئين إليه: “الجمهور يفعل ما يشاء أي كومنت من الجمهور سلبي أو إيجابي أنا بتقبله، لو سلبي بدرس سيكولوجية الناس وأفهمه، أنا مش من النوع اللي بيعمل بلوك لو الجمهور نقدني مرة بفضل وراه لحد ما أشوفه كاتب عني حلو مرة تانية”.

واختتم رمضان بالقول: “لما جبت اللامبورجيني والفيراري الناس حست إن ايه ده محمد رمضان نفس ذوقنا وناس تانية قالت بيستفزنا، قبل ما يتكلموا عن موضوع العربيات كنت مقدم ورقي في الجيش وخدمت سنتين في جيش مصر العظيم، ورجعوا قالوا ده كويس مهربش من الجيش”.