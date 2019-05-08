شاهدوا مذيعة تحرجُ بثينة الرئيسي على الهواء.. وتكشفُ عن حملها!

أحرجتْ المذيعة، نورة العبدالله، ضيفتها الفنّانة الكويتيّة، بثينة الرئيسي، أثناء استضافتها في برنامجها، الذي يتمّ إذاعته على الهواء، من خلال الإعلان عن حمل الأخيرة بمولودها الأوّل.

وقالت المذيعة: “أنا أذكر أنك غطيتي عن الإعلام وطلعتي في لقاء قلتي إنك متزوجة.. والحين غطيتي عن الإعلام واتلهيتي في المسلسلات وبقولك ألف مبروك على الحمل”.

وسريعًا ما شعرتْ الرئيسي، بالإحراج الشّديد، وطالبتها بتغيير الموضوع بأقصى سرعة، معلّقة: “غيري الموضوع.. صار حر بالأستوديو”.

وأضافتْ بثينة، أنّها لا تجيد الطبخ، معلّقة: “أنا اللي أساعد وأذوق وأحكم على الأكل.. أعتقد كافي ومجهود كبير”. موضّحة، أنها أصبحتْ شخصية غير مجاملة، وصبرها قليل، لذلك تكون متحفّظة عند الظّهور في أيّ برنامج يُذاع على الهواء.

وكانت الفنّانة الكويتيّة، بثينة الرئيسي، قد أثارتْ حالةً من الإعجاب الشّديد بين مُحبيها، بسبب إطلالتها التي ظهرتْ فيها بعدما فقدتْ 4 كغم من وزنها.

وظهرتْ بثينة، بصور عبر حسابها في “إنستغرام”، تقول: “مافي أحلى من شعور نزول الوزن.. 4 كيلو راحوا وباقي 4 على الوزن المثالي لطولي”.