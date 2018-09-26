شاهدوا.. مريم أوزرلي تغير اللوك الخاص بها وتثير الجدل بإطلالتها الجديدة

أثارت النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ الجدل بإطلالتها الجديدة، حيث قامت بتغيير اللوك الخاص بها، لتظهر في الفترة المقبلة بشكل جديد.

ونشرت أوزرلي عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها بشكل مختلف، بعدما قامت بقص شعرها كما إستغنت عن لونه الأصفر، وغيرته إلى اللون البني الداكن.

يُذكر أن أوزرلي كانت قد فاجأت الجميع بإلغائها لكل متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. ونشرت صورة عبر الصفحة كتبت فيها أنها قررت وإختباراً للذات أن لا تتابع أي أحد إطلاقاً ولفترة طويلة، لأنها هنا فقط لتشارك صورة، فيديو أو قصة وجعل المتابعين سعداء.