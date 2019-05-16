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شاهدوا مريم أوزرلي تكشف عن مؤخرتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان.. والمتابعين يشبهون اطلالتها بإطلالة رانيا يوسف !

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meryem uzerli

مريم أوزرلي

شاركت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​ المعروفة في العالم العربي بشخصية “السلطانة هيام” في المسلسل الشهير “حريم السلطان” بحفل إفتتاح الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.

ولفتت أوزرلي الأنظار إلى إطلالتها التي بدت جريئة حيث ارتدت فُستانًا من دون أكمام باللون الأزرق الفاتح، جاء من قماش الشيفون الذي كشف بشكل واضح عن معالم جسدها ولاسيما مؤخرتها.

ونشرت صور لإطلالتها هذه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وكان لافتاً في بعض التعليقات تشبيه إطلالتها هذه لإطلالة الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ في مهرجان القاهرة السينمائي والتي أثارت ضدها موجة كبيرة من الإنتقادات لجرأتها.

 

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#aboutlastnight Opening Ceremony 72.Cannes Filmfestival 👗 @maison_estheremaryline #cannes #cannesfilmfestival #redcarpet

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rania youssef ffff

رانيا يوسف

اطلالة راانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة

اطلالة راانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة

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