حسمت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ الجدل، الذي أُثير خلال الساعات القليلة الماضية، حول زواجها من رجل يدعى مصطفى، وجاء هذا رداً على سؤال طرحه عليها أحد متابعيها، متسائلاً عما إذا تزوجت وعن سبب غيابها، وكتب: “مريومة صحيح إنك متزوجة مصطفى وبيعيش معك في دبي؟ في كل الاحوال الله يسعدك شكله إنسان طيب”.



ونفت مريم إرتباطهما، مؤكدة أن مصطفى صديقها، وعلّقت: “لا مستحيل مصطفى صديق مراقب”.

وكانت مريم قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بتأييدها لمنشور لصحافي إسرائيلي يدعى إدي كوهين، كشف عن حصول تظاهرات في إسرائيل دعماً للمملكة المغربية، ضد النظام الجزائري ومنظمة البوليساريو، وعلّقت برمز “قلب” على المنشور، كنوع من التأييد على ما ورد.