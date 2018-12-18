شاهدوا.. مريم حسين تفاجئ الجميع وتكشف الاسباب بقرار اعتزالها

أثارت الممثلة المغربية مريم حسين جدلاً واسعاً بين متابعيها عد نشرها مقطع فيديو اعلنت من خلاله عن نيتها الاعتزال.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل عبر “سناب شات” وهي تتحدث مع محبيها من داخل السيارة، وكشفت سبب ابتعادها عن الاعمال الفنية في الفترة السابقة، نافية كل ما انتشر عن ان السبب هو ابنتها.



واشارت مريم الى أنه هناك سببين وراء اعتزالها التمثيل، الأول هو عدم توفر أي سيناريو جديد ينال اعجابها وبمستوى الاعمال التي قدمتها في السابق، والسبب الثاني يتعلق بمشكلة استيقاظها باكراً من اجل التصوير، الامر الذي يؤثر عليها بشكل كبير، حيث تصبح عصبية ولا تطاق، إضافة الى ساعات العمل الطويلة خلال النهار ولفترة طويلة.

ويأتي هذا المقطع في وقت كانت مريم اعلنت انها مبتعدة عن الاعمال الفنية بسبب انشغالها بابنتها الوحيدة واهتمامها بشؤونها، خاصة وانها تقوم بكل شيء بمفردها بعد انفصالها عن فيصل الفيصل قبل نحو سنة.