شاهدوا مشاكل النجمات مع أزواجهنّ السابقين.. هيفاء وأبوهشيمة ليسا الوحيدين

أكّدتْ هيفاء وهبي احتمال خروج مسلسلها “لعنة كارما” من السّباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، بسبب تعرّضها لمشاكل قاسية، ورغم أنّ النجمة اللبنانية لم تشر صراحة إلى الشخص الذي يثير حولها هذه المشاكل، إلا أنّ الكثيرين رجّحوا أنّ زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، هو الذي يقف خلف الكثير من الأزمات، التي تتعرض لها النجمة، لينضما بذلك إلى عدد كبير من المشاهير، الذين تندلع بينهم الحروب بعد الطلاق.

هيفاء وهبي وأبوهشيمة

كتبتْ هيفاء وهبي عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تقدم شكوى لنقابة المهن التمثيلية، لأنها سوف تنحاز لأطراف أخرى ولن تنصفها، وأنّ الظروف الإنتاجية القاسية قد تمنعها من المشاركة في رمضان، رغم أنها تتحمل الكثير، هي وباقي فريق العمل لإخراج العمل إلى النور. كما أكّدتْ أيضاّ، أنها تحمّلتْ العام الماضي بعض المضايقات، لكنها هذا العام لن تكمل العمل على حساب إنسانيتها، لافتة إلى أنها فعلتْ ما في وسعها، لاستكمال العمل مع مخرج، وممثلين محترفين. القراءة المتأنية ما بين هذه الكلمات، تكشف أنّ النجمة اللبنانية تلمّح إلى زوجها السابق، الذي يملك علاقات قوية في عالمي الميديا والإنتاج، والذي يُقال إنه يشنُّ حرباً على زوجته السابقة منذ انفصالهما.

حسين فهمي ولقاء سويدان

الخلاف بين “هيفاء” و”أبوهشيمة” غير مباشر، ولا معلن، بخلاف حسين فهمي، وطليقته لقاء سويدان، والذي انتقل من الصحف والمجلات، إلى ساحات القضاء إثر رفض الزوج السابق دفع نفقة طليقته.

أصالة وأيمن الذهبي

من أشهر الخلافات بين الأزواج أيضاً، خلاف النجمة السورية أصالة، مع زوجها السابق أيمن الذهبي، وهو خلاف مُعلن عبر الصحف، خاصة أنّ الزوج السابق سبق أنْ شنّ هجوماً كبيراً على أمّ أولاده، في أكثر من مناسبة، خاصة بعد زواجها من المخرج طارق العريان.

ساندي وحسام بدران

من الخلافات المشتعلة في الوسط الفني أيضاً، خلاف المطربة ساندي مع زوجها السابق حسام بدران، والذي انتقل من الجدران المغلقة إلى صفحات الجرائد والمجلات، أسوة بمعظم خلافات الفنانات مع أزواجهنّ السابقين.

زينة وأحمد عز

هذا هو الخلاف الأشهر، رغم أنّ “عز” لم يعترف بزواجه رسمياً من زينة، ولا بصحّة نسب توأمها، إلا أنّ صدور حكم قضائي نهائي بصحّة النسب، ومن ثمّ الزواج، يضع النجمين في قائمة الأزواج الذين اختلفوا اختلافاً كبيراً بعد الانفصال أيضا.