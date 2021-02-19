انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانتين ملاك وأبرار الكويتية أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، حيث ظهرتا فيه وهما تتعاركان وتُمسك كل منهما بشعر الأخرى وتهجم عليها.

وأثار الفيديو تساؤلات الكثيرين، وبدا أنه مقطع من بروفا مشهد يتم تصويره ضمن عمل تلفزيوني. وهو ما أكدّه بعض الناشطين، فيما سخر آخرون من الفنانتين.

ويُشار إلى أن الأنظار كانت قد توجهت إلى أبرار بعد ظهورها في فيديو مع والدتها أثناء لقاء بالبث المباشر مع متابعيها… وسُمعتا وهما تتحدثان عن المسلسلات قبل أن تفاجئ الأم ابنتها بالقول إنها لا تجيد التمثيل ليدور بعدها جدال بينهما.

وأبدى الكثيرون استغرابهم تعليق الأم هذا، مشيرين إلى أنه لم يكن عليها أن تصف أداء ابنتها التمثيلي بطريقة اعتبروها قاسية، فيما رأى آخرون أنها على حق. كما أثارت أبرار الانتباه قبل هذا بسبب بكائها وتعبيرها عن حزنها الشديد لدى لقائها امرأة مسنّة تعيش وحيدةً في أحد المستشفيات.