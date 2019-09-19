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شاهدوا.. مصمم أزياء ينتقد: مايوهات منة فضالي تناسب الأطفال ولا تناسبها

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منة فضالي

رغم أن منة فضالي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فصل الصيف بسبب إطلالاتها الجريئة، ونشرها صور بالمايوه لأكثر من مرة، إلا أن مصمم الأزياء محمود غالي أكد في تصريحات صحافية مؤخرًا أن مايوهات منة فضالي لا تناسبها.

وقال: “المايوهات التي ترتديها منة فضالي تناسب الأطفال والبنات التي لا تتجاوز أعمارهن ال 15 عامًا ولكن يجب الإشادة بنجاحها في الحصول على وزن مثالي ونجاحها في إنقاصه بفترة زمنية قصيرة”.

وعن الإنتقادات التي تعرضت لها قال: “لا أتفق مع هذا الهجوم لأنه لها الحرية في إختيار ملابسها”.

من ناحية أخرى، تستعد منة فضالي لتصوير مشاهدها في فيلم “ماكو” والذي يجمعها ببسمة ونيكولا معوض خلال الفترة القادمة .

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