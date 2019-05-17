شاهدوا.. مغنية سعودية تثير الجدل بوصلة رقص تختمها بقراءة القرآن بلباس مكشوف

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه المغنية السعودية ​روتانا طرابزوني​ المقيمة بالولايات المتحدة وهي تقدم وصلة رقص، وتختمها بقراءة آيات من القرآن بلباس مكشوف.

وبدت طرابزوني في الفيديو مرتدية “توب أستومك” أسود، وبنطلون يحمل نقوشا متعددة الألوان، بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، على خشبة مسرح “فورم”.

يشار إلى أن طرابزوني من مواليد الظهران، تلقت تعليمها في السعودية، وعملت لفترة هناك، قبل أن تختار الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتحترف الغناء.

وشاركت بتجربة تمثيلية أدت فيها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير “بنت المطربة”، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.