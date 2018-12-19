شاهدوا مفاجأة كليب سعد المجرد “بدك ايه” نسخة عربية من أغنية هندية.. ومشاهدة مليونية جديدة

أصدر الفنان المغربي #سعد_المجرد أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة “بدك ايه”.

الأغنية من كلمات جلال الحمداوي وإخراج ألكزاندر دي سيلفا، وهي النسخة العربية من الأغنية الهندية “Binte Dil”، للمغني أريجيت سينج، من فيلم “Padmaavat”، كما ذكر في بداية الكليب.



وبمجرد طرح الأغنية، استطاع المجرد في أقل من 24 ساعة أن يحقق أكثر من مليوني ونصف مشاهدة.



واختار المجرد هذا التوقيت لإصدار أغنيته لأنه يصادف عيد ميلاد والدته الفنانة نزهة الركراكي وقدم لها في آخر الكليب معايدة، من دون أن ينسى الهاشتاغ “الله ينصر سيدنا” الذي يستخدمه دائماً في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي والتي يعبر فيه عن ولائه للملك المغربي.