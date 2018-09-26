شاهدوا مفاجأة لا يعرفها الكثيرون عن “كيم كاردشيان العرب” زوجة أحمد الفيشاوي!

أثارت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها المثيرة التي ظهرت بها خلال افتتاح فيلم عيار ناري، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2018، بدورته الثانية.

تعد ندى الكامل الزوجة السادسة في قائمة زوجات الفيشاوي الصغير، وكان قد كشف عن علاقته بها في برنامج “25 سؤال”، المعروض على قناة “العربية”، ووصفها بأنها المرأة المثالية التي يرغب في الزواج منها والعيش معها. تصدر أحمد الفيشاوي وزوجته محرك البحث الشهير جوجل في مصر والمملكة العربية السعودية، وتباينت الكلمات التي بحث بها المستخدمون، كما تصدرت قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين العالمي تويتر.

اليك أبرز المعلومات عن زوجة الفنان أحمد الفيشاوي:

هى فتاة من خارج الوسط الفني.

الزوجة السادسة للفنان أحمد الفيشاوي.

أم لثلاث بنات كانت قد نشرتهم لهم صورة في 2017.

أعلنت زواجها السادس عشر من شهر يونيو الماضي ما يعني أن فترة خطبتهم لم تصل إلى شهر ونصف.

تعمل كسيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات كما أوضحت عبر حسابها الشحصي على موقع فيسبوك.