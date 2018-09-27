شاهدوا.. مقتل عارضة أزياء عراقية بأبشع وسيلة في وسط بغداد

قتلت عارضة الأزياء الشهيرة وملكة الجمال السابقة ​تارة فارس​ في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية أن تارة فارس تعرضت لـ3 طلقات نارية وهي في سيارتها داخل العاصمة بغداد بعد عصر يوم الخميس 27 أيلول من الشهر الجاري، وأن جثتها نُقلت إلى مستشفى الشيخ زايد وسط العاصمة.



وفارس هي إحدى أشهر عارضات الأزياء ومن الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي.

وتارة فارس من مواليد 1988 لأب عراقي وأم لبنانية، توجهت في بداياتها لنشر المقاطع القصيرة على موقع يوتيوب، واختيرت ملكة للجمال في نادي الصيد العراقي عام 2015، ثم انتقلت إلى أوروبا لفترة قبل أن تعود إلى العراق متنقلةً بين أربيل وبغداد.



ويذكر مقتل فارس بخبيرتي التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري اللتين توفيتا في شهر آب الماضي، في ظروف غامضة.

وأحدثت جريمة وفاة كل من رشا ورفيف خضة واسعة في الشارع العراقي والعربي أيضا نظرا لشهرتهما الواسعة.



ولم تصدر حتى الآن الأسباب النهائية لوفاة خبيرتي التجميل، وإن كان المتحدثان باسم الداخلية والصحة تحدثا عن “أسباب مبدئية”، لم يقتنع بها الشارع العراقي، تتعلق بتناول جرعة دواء زائدة في حالة رفيف، ومرض مفاجئ ألم بـ”رشا”.