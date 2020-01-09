شاهدوا مكان زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت اندلاع الحريق

قال أحمد لطفى، أحد الأصدقاء المقربين للفنان إيهاب توفيق، إن حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر كان نتيجة لاندلاع الحريق بمدفأة المنزل، وذلك فى السادسة صباح اليوم، الخميس.

وكشف أحمد لطفى، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن والد الفنان إيهاب توفيق مات مختنقا وليس محترقا كما أشيع فى وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك نتيجة كثافة الدخان بالمدفأة.

وأوضح أن الفنان إيهاب توفيق يقطن فى الطابق الثالث فى الفيلا الخاصة به بمدينة نصر، بينما يسكن والده بالطابق الثانى، لافتا إلى أن الفنان إيهاب توفيق بمجرد وقوع الحريق استنجد بجميع جيرانه بالمنطقة قائلا: “إيهاب حاول ينط فعلا من البلكونة من الدور التالت للتانى علشان ينقذ والده ولكن كثافة الدخان صعبت الموضوع جدا”.

وأضاف أن وقت وقوع الحريق كان يوجد بالفيلا الفنان إيهاب توفيق ووالده وحماته، أما زوجة الفنان وأولاده فموجودون خارج مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الحالى.



يذكر أن الفنان إيهاب توفيق قرر تشييع جثمان والده عصر اليوم، الخميس، بمسجد السلام بجوار مدينة الوفاء والأمل، وذلك إثر الحريق الذى نشب فى فيلته بمدينة نصر.

وقد اندلع حريق فى فيلا والد إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي فى جهاز المدفئة.