شاهدوا ممثلة تونسية تهاجم اللبنانيات بعنصرية.. وتغضب الجمهور

فاجأت الممثلة التونسية ​سامية الطرابلسي​ المشاهدين بقولها انّ هناك فنانة لبنانية تحاربها بعملها الفنيّ، متهمة اياها بإبعادها عن مسلسلين.

واشارت الطرابلسي الى انّه في المرّة الأولى رفضتْ هذه الفنانة ترشيحها للمسلسل، اما في المرّة الثانية كانت قد وقّعتْ العقد بالفعل الخاصّ بالعمل، وارادت أنْ يتمّ استبعادها ايضا.



وتابعت الطرابلسي خلال مقابلة تلفزيونية أنّ المرأة التونسية تتميز بقوّة الشخصية والصراحة، اما المرأة اللبنانية، فلا تتسم بذلك، مضيفة ان هذا هو سبب عدم تأقلمها معهنّ في التعامل.

وقالت أنّها تحبّ المرأة المصرية، لأنّها بسيطة، وبعيدة عن التصنّع، وتحمل الشخصية القوية، واكّدت انها تخاف من الانتقادات

قائلة: “بخاف أتشتم علي السوشال ميديا زي أي حد ومش بعمل بلوك إلا لو في شتايم لا يمكن الناس تشوفها بس بتضايق، تعرف عني إيه عشان تشتمني”.

واعترفت ان هناك ممثلا لن تتعامل معه مجددا معللة ذلك بأنه ليس غيور من الرجال فقط، بل من النساء ايضا.