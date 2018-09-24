الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. ممثلة روسية تصفع امرأة من بين الجمهور على الهواء بسبب ابنها

شاهدوا.. ممثلة روسية تصفع امرأة من بين الجمهور على الهواء بسبب ابنها

بواسطة -
0 891
Audience member slapped for criticising Down's syndrome son

شاهدوا.. ممثلة روسية تصفع امرأة من بين الجمهور على الهواء بسبب ابنها

أقدمت الممثلة الروسية إيفيلينا بليدانز على صفع امرأة كانت تجلس بين الجمهور خلال تصوير حلقة تلفزيونية مباشرة على الهواء، لانتقادها ابنها الذي يعاني من متلازمة داون.
Audience member slapped for criticising Down's syndrome son
فقد كانت إيفيلينا، البالغة من العمر 49 عامًا تشارك في برنامج “لايف”، وهو برنامج حواري شهير في روسيا، لمناقشة مسألة الأمومة وكانت الممثلة حامل بطفلها الثالث من خلال التلقيح الإصطناعي.

وخلال مناقشة مسألة الحمل في سن متأخّرة، تصاعدت حدّة الحوار عندما قامت إحدى المشاركات من بين الجمهور بانتقاد الممثلة لحصولها على التلقيح الاصطناعي في سنها خصوصاً أنّ ابنها يُعاني من متلازمة داون.

فخلال مداخلتها توجّهت إلى الممثلة قائلةً: “هل تريدين أن تلدي طفلاً مريضاً آخر مصاباً بمتلازمة داون؟ لا أحد يحتاج إلى مثل هذا الطفل لا المجتمع ولا أنت”.

هذه الكلمات كانت كافية لإثارة غضب الوالدة إيفيلينا، فوقفت وتوجّهت بكل هدوء نحو المرأة قبل أن تقترب منها وتصفعها بقوّة قائلة: “يمكنك قول ما شئتِ عني ولكن دعي أطفالي وشأنهم!”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.