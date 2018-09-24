شاهدوا.. ممثلة روسية تصفع امرأة من بين الجمهور على الهواء بسبب ابنها

أقدمت الممثلة الروسية إيفيلينا بليدانز على صفع امرأة كانت تجلس بين الجمهور خلال تصوير حلقة تلفزيونية مباشرة على الهواء، لانتقادها ابنها الذي يعاني من متلازمة داون.



فقد كانت إيفيلينا، البالغة من العمر 49 عامًا تشارك في برنامج “لايف”، وهو برنامج حواري شهير في روسيا، لمناقشة مسألة الأمومة وكانت الممثلة حامل بطفلها الثالث من خلال التلقيح الإصطناعي.

وخلال مناقشة مسألة الحمل في سن متأخّرة، تصاعدت حدّة الحوار عندما قامت إحدى المشاركات من بين الجمهور بانتقاد الممثلة لحصولها على التلقيح الاصطناعي في سنها خصوصاً أنّ ابنها يُعاني من متلازمة داون.



فخلال مداخلتها توجّهت إلى الممثلة قائلةً: “هل تريدين أن تلدي طفلاً مريضاً آخر مصاباً بمتلازمة داون؟ لا أحد يحتاج إلى مثل هذا الطفل لا المجتمع ولا أنت”.

هذه الكلمات كانت كافية لإثارة غضب الوالدة إيفيلينا، فوقفت وتوجّهت بكل هدوء نحو المرأة قبل أن تقترب منها وتصفعها بقوّة قائلة: “يمكنك قول ما شئتِ عني ولكن دعي أطفالي وشأنهم!”.