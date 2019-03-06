شاهدوا ممثلة سعودية تعترف: “كنت أوفر دبة ونحفت”

كشفت الممثلة السعودية منال العيسى التغييرات التي طرأت على شكلها بعد خسارتها الوزن الزائد. وأشارت خلال لقاء أجري معها إلى أنها لم تخضع للكثير من عمليات التجميل بل اكتفت بتعديل شكل أنفها فقط وبالخضوع لعملية تنحيف. وقالت: “فضحوني.. دائماً مسوية تجميل، مسوية تجميل!… سويت خشمي ونحفت”.



وتابعت: “كنت أوفر دبة ونحفت”، لافتة إلى أنّه التغيير الوحيد الذي طرأ على شكلها وأنّ النحافة هي التي تمنحها الرشاقة والجمال.

وأثارت بذلك موجة كبيرة من التعليقات والإنتقادات لها وعلقوا بعضهم: “سويتِ بس خشمك ونحفتِ عن أول. طيب حجابك راح مع الدايت ولا وش؟”، و”وجها كله إبر وبوتكس وقاصة معدتها وقاصة خشمها وش بقى ما سوته الأخت؟”، و”ليش الكذب؟ قولي تكميم وخلاص! قال نحفت قال”.