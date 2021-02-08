صدمت الممثلة المصرية ​شيماء يونس​ الجمهور بزواجها من الممثل ​منذر رياحنة​، وجاء ذلك بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها، ظهرت فيها بفستان الزفاف، وعلّقت بالقول:”هجوز خلاص ولا إيه ؟؟؟ شوفي فرحي فالستوري كمان شوية شيماء يونس”.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، إذ تساءلوا عن حقيقة الموضوع، لتفاجئهم بنشرها مقطع فيديو من كواليس زواجها من الرياحنة في مسلسلهما الجديد “سكن البنات”، كما ظهرت الممثلة وفاء عامر والممثل أحمد جمال سعيد، ليصدم الجمهور الذي ظن في البداية أن الأمر حقيقي وأن شيما سوف تتزوج.







