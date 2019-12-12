شاهدوا ممثل سوري يثير ضجة بظهوره في الحمام.. خمنوا من هو!

نشر الفنان السوري محمد أوسو، عير حسابه على “فيسبوك”، صورة له أحدثت جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين.

وظهر فيها وهو يقف أمام المرآة في الحمام ملتقطاً الصورة على طريقة السيلفي. وتعليقاً كتب: “مباشر من الحمام”.

وتناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات.



وأعرب عدد من المتابعين عن إعجابهم بعفوية الفنان متسائلين عن سبب غيابه عن الشاشة فيما انتقده آخرون لافتين إلى أنه ليس من اللائق الظهور من الحمام.

ويشار إلى أن أوسو شارك مؤخراً في مسلسل “الأعدقاء” بعد غياب دام نحو 10 سنوات.

ويذكر أنه شارك قبل ذلك بشكل محدود في كتابة بعض لوحات “بقعة ضوء” و”مرايا” اضافة إلى مسلسل “بكرا أحلى” الذي ظهر فيه إلى جانب الممثلين وائل رمضان ويارا صبري وسلاف فواخرجي ومنى واصف والراحلة رندا مرعشلي.