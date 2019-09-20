شاهدوا.. ممثل مصري وزوجته يخطفان الانظار برقصة طريفة في الجونة

أثار الممثل المصري أحمد داوود وزوجته علا رشدي ضجة كبيرة أثناء وقوفهما أمام عدسات المصورين خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التفاصيل أن كل الانظار توجهت إليهما بعدما قاما معاً بوصلة رقص طريفة. وتناقل الفيديو الذي تم تسجيله لهما عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بعفوية الزوجين وطرافتهما. وحقق المقطع المصور نسبة مشاهدة مرتفعة في وقت قصير جداً.

ونشر الممثل على صفحته على التطبيق صورة لهما وهما يؤديان الرقصة. وأرفقها بالتعليق: “من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة 2019” محققاً من خلال ذلك أكثر من 73 ألف إعجاب.

ويشار إلى أنه أشعل أيضاً التطبيق بعد نشر صورة اخرى ظهر فيها وهو يمارس رياضة التزحلق على الماء مرتدياً بدلته الرسمية وحقق أكثر من 99 ألف إعجاب.