شاهدوا.. ممثل مغربي يُثير الجدل بصورة المسيح وأرفقها بعبارة “الشهادتين”

أثار الممثل المغربي سعيد باي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة مُعدلة على حسابه على “إنستغرام” يتشبه فيها بالمسيح عليه السلام.

وأرفق سعيد الصورة بعبارة “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

وأثارت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت مواقفهم حيال مضمون ورسالة الصورة بين مؤيد ومعارض.

وتسائل عدد من المتابعين عن سبب نشر الممثل لهذه الصورة الآن، مشيرين إلى إمكانية تحضيره للظهور في فيلم حول شخصية المسيح.

فيما انتقد الجزء الآخر منشور سعيد معتبرًا أنه: “لا يمكن التشبه بصورة المسيح أو أي رمز ديني آخر حتى لو كان ذلك لدواعي فنية”.

وبعد هذه الضجة، خرج سعيد باي بتوضيح أكد فيه أن “الصورة لا تتجاوز الجانب الفني والجمالي”، موضحًا أن تشاطرها مع متابعيه بعد أن توصل بها من طرف أحد الشباب المبدعين من متابعيه.

وقال في فيديو نشره عبر “إنستغرام”: “باش يفهم الجميع، أنا بعيدًا كل البعد عن ما يسمى بالبوز أو خلق الجدل، أنا فقط حاولت أن أقتسم هته الصورة مع المتابعين، حيث توصلت بها من أحد المعجبين وهي من إنجازه. هذا الشخص من مبدعي الفوتوشوب. ذنبي الوحيد أنني إقتسمت مته الصورة. لكننا وللأسف نعيش في زمن يهتم فيه الناس بالتجسس على الآخرين غافلين أمورا أهم، جاهلين لحس الإبداع و الفكاهة بمفهومها الإجمالي. شكرا لك من تفهم مغزى الصورة في معناها الحقيقي والفني”.

يشار إلى أن سعيد باي، شارك في 20 فيلم أجنبي يتحدث عن المسيح عليه السلام، كفيلم “لقاء مع الرب” فيلم “موسى”.

وتعرض سنة 2015 مع مجموعة من الفنانين لتهديدات بالقتل من طرف مجهولين، بسبب مشاركته في فيلم “ابن الرب”.