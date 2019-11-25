شاهدوا.. منة حسين فهمي تحتفل بعيد ميلادها الـ37 وتغني لوالدها “يا واد يا تقيل”

في حفل عائلي اقتصر على زوجها المحامي طارق جميل والأقارب والأهل والأصدقاء وبحضور زوجة والدها السابعة، احتفلت منة ​حسين فهمي​ بعيد ميلادها حيث أتمت أعوامها الـ37 في قبل يومين أي في 22 تشرين الثاني نوفمبر.

واختارت منة المعروفة بظرفها أن تغني لوالدها ​يا واد يا تقيل​ التي غنتها الممثلة الراحلة ​سعاد حسني​ له في فيلم “خلي بالك من زوزو”، ورقصت معه في أجواء من الفرح، وانتشرت مقاطع فيديو وصور من هذا الاحتفال بين محبي منة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى احتفلت أيضاً والدة منة الممثلة المصرية ​ميرفت أمين​ بعيد ميلادها في حفل جمع أصدقاء من الوسط الفني ومن بينهم :رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، والفنانة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة الممثلة المصرية بوسي، والإعلامية بوسي شلبي.

إشارة إلى أن هذا هو ظهور زوجة حسين فهمي الثاني حيث وقفت إلى جانب منة لحظة إطفاء الشموع بعد أن أطلت لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



