شاهدوا.. منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

كشفت ابنة ​حسين فهمي​ و​ميرفت أمين​ في حديث تلفزيوني عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها المحامي ​طارق سعيد​ لأول مرة ، وأنهما كانا يتقابلان يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في أحد نوادي العاصمة المصرية القاهرة، برفقة عائلتيهما.

واعتبرت ​منة حسين فهمي​ أنها ندمت لأنها لم تتزوج بـ طارق في المرة الأولى وقالت :”طارق سعيد هو حب عمري.. وغلطة عمري هي أنني لم أتزوجه أول مرة تقدم فيها، وأنا فخورة به وأشعر بالأمان عندما أسير بجواره”.



أما المحامي المصري ​طارق جميل سعيد​ زوج منة فقال إنه تقدم لخطبة منة ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، فور تخرجه من الجامعة، ولدى وصوله إلى المنزل ظل ينتظر مجيئها للترحيب به وبوالديه إلى أن أوضحت والدتها ميرفت أمين أنها مصابة بحالة هلع ولن تخرج لهم.

من جهتها؛ عزت منة حسين فهمي سبب عدم خروجها هو أنها كانت صغيرة غير مدركة لفكرة الزواج إذ كانت تبلغ من العمر 17 عاما، مضيفة أنها ندمت على عدم الزواج منه في المرة الأولى التي تقدم فيها.

إشارة إلى أن طارق جميل هو الزوج الثالث لمنة حيث سبق لها الزواج من شريف رمزي المتزوج حاليا من الفنانة ريهام أيمن، وزيجتها الثانية كانت من الفنان أحمد فهمي المتزوج حديثا من الفنانة الشابة هنا الزاهد، واحتفلت منة فهمي احتفلت بزفافها على طارق جميل في أغسطس من العام الماضي.