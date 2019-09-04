شاهدوا منة فضالي بمايوه من قطعتين.. وتثير ضجة بتسريحة شعرها الجديدة

ومؤخراً أنهت منة إجازتها الصيفية التي كانت تقضيها بالساحل الشمالي لتعود مرة أخرى إلى أعمالها، حيث تواصل تصوير فيلم “ماكو” بالمشاركة مع نيقولا معوض، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة الشامي، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه‎.‎

نشرت منة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، مجموعة من الصور، التي ظهرت فيها بإطلالة غريبة عليها لم يعتدها الجمهور، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، حيث ارتدت ملابس ‏كاجوال وظهرت بتسريحة شعر “كيرلي”.

وظهر في الصور أنها التقطت داخل إحدى الحارات الشعبية، وعلقت على الصور بقولها، “طريق سقارة المريوطية كوبري شبرامنت.. أول يوم تصوير في الفيلم الجديد”، وهو الفيلم الذي تقوم بتصويره بالتوازي مع فيلم “ماكو” حيث تجسد فيه دور فتاة تدعى “منال”، ولم ‏تعلن عن باقي التفاصيل.‏

