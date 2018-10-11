شاهدوا.. منة فضالي تنفعل بشدّة على أحد متابعيها: ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟

إنفعلت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ بشدّة على متابعيها في آخر ظهور لها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب كتابة بعض المتابعين تعليقات مسيئة لصورتها مع الممثل فاروق الفيشاوي التي نشرتها دعمًا له بعد إعلان إصابته بالسرطان.

وقالت منة إنه لا يوجد سخرية بمرض الغير، لأن الجميع معرض للمصائب والمرض والموت.

وعلّقت فضالي على تمني أحد متابعيها الموت للممثل فاروق الفيشاوي، قائلةً :”ربنا ياخدك إنت يا شيخ، في حد يتمنى لحد الموت أو المرض بدل ما نقول ربنا يشفيه أو يخف من عليه، إنتوا إزاي بني آدمين ولا مسلمين؟”.

وأضافت: “أنا مستغربة على الأخلاق والتدين اللي لبسالي حجاب والي اسمه محمد ولا أحمد وبيكتب كلام غريب”.

وتابعت غاضبةً :”خافوا ربنا شوية، أنا حزينة أقسم بالله، إنتوا ناس مستفزة ربنا يبعتلك يا شيخ المرض دا في أغلى حدّ عندك، وتتحسر بالدموع ولا تلاقي الدواء..أعوذ بالله على أخلاقكم”.