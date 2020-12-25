ردت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، على هجوم الفنانة والإعلامية أروى اليمنية، إثر الضجة التي اشتعلت مؤخرًا مع ابنتها.

وشنّت أروى هجومًا على منى السابر في مقطع فيديو لها عبر حسابها بسناب شات، قائلة لها: “لو بنتي ما رضيت تعطيني فلوس عمري ما أطلع افضحها وحتى لو الدين بيقول أنت ومالك لابيك ويوصي عليهم”، مشيرة إلى أنها أوصلت صورة ذهنية للجميع، بأن ابنتها عاقة.

وجاء تعليق السابر خلال لقائها مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، حيث قالت، إن أروى لا تعرف ما حدث معها وتجاهلت الرد عليها.

وأكدت أن كلامها لا يهمها ولم يؤثر فيها بنسبة 1 ٪ وكل الأمور سترجع لوضعها الطبيعي، مشيرة إلى أن الدنيا دوارة، وقد تتعرض لما تعرضت له مع ابنتها.

وكانت السابر، وحلا الترك، شغلا الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي، بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل، لأن ابنتها” حلا” تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني، كانت قد أخذتها منها.



ودافعت أروى عن “حلا” وقالت: “مازالت طفلة وهناك ناس كتيرة تقول إنها أقامت على والدتها قضية وهاجمين عليها ويقولون حرام”، وردت على ذلك بقولها: “أنا أشوف إنه حلا ما تقدر ترفع قضية على أمها لأنه في أهلها وناس وصية عليها يحكموا في أشياء كثيرة قضائياً وقانونيا”.

وأكدت الفنانة اليمنية، أنها التقت قبل ذلك مع حلا في وقت سابق ورأت أنها طفلة وتحمل الطفولة بكل معنى الكلمة، مستنكرة ما فعلته السابر بقولها: “لذلك لو بنتي ما رضيت تعطيني فلوس عمري ما أطلع افضحها وحتى لو الدين بيقول أنت ومالك لابيك ويوصي عليهم”، ومضت تقول “لكن أتصور ما هو هين إنه يطلع الأم أو الأب يتكلموا عن بنتهم أو يفضحوهم”.

كما تضامن عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع مع السابر، منهم الإعلامي حمد قلم، والإعلامية مي العيدان، والناشطة السعودية أمل الشهراني، والفنانة السعودية وعد، وانتقدوا ابنتها حلا على تصرفها تجاه والدتها.