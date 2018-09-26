شاهدوا.. منى زكي تدافع عن دينا الشربيني بعد الهجوم عليها : قمر واللي مش عاجبه ميتفرجش

دافعت الفنانة منى زكي عن زميلتها الممثلة دينا الشربيني بعد الهجوم عليها بسبب فستانها في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وخلال لقاء أجرته مع برنامج “تريندنج” الذي يذاع على قنوات “mbc”، قالت منى زكي: “دينا قمر وموهوبة واللي مش عاجبه شكل حد.. ميتفرجش وبعدين هي عمرها ما كانت بالشكل مع أنها قمر.. وده موضوع ما يخصش حد”.



وأقيم الخميس الماضي حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.

وحرص على حضور حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام، ونيللي كريم، وغادة عادل، والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 28 سبتمبر، يتم خلالها تكريم النجم العالمي سيلفستر ستالون، كما يستضيف المهرجان 150 نجما عربيا وعالميا، ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.