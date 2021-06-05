تحرص الفنانة منى فاروق مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بأجدد صورها ونشاطاتها اليومية بعفوية، في محاولة منها لاستعادة مكانتها في قلوبهم بعد مشكلتها مع الفيديوهات الفاضحة.

وأثارت الفنانة المصرية جدلا كبيرا بين متابعيها بعد مشاركتهم أجدد صورها أثناء تواجدها في دبي، واختارت منى إطلالات صيفية بسيطة بفساتين قصيرة وبألوان طغى عليها الأبيض.

واستعرضت منى رشاقتها وفساتينها الصيفية القصيرة بحركات جمعت بين العفوية والجرأة، في محاولة منها للتصالح مع الحياة والانطلاق من جديد في عملها بالتمثيل.

يذكر أن آخر أعمال منى كان في مسلسل “رحيم”، بطولة ياسر جلال ومحمد رياض، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.