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شاهدوا من النجمة التي قالت عنها صفية العمري: “حاربتني وكانت تغار مني”

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safiya najlaa

اثارت الفنانة صفية العمري جدلاً كبيراً بعدما صرحت خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” أن هناك نجمة شهيرة حاربتها في بداية مشوارها الفني، وكانت تشعر بالغيرة الشديدة منها.

وأوضحت صفية أن هذا حدث في فيلم من إخراج نادر جلال، ومنعت هذه النجمة عنها الماكيير ومصفف الشعر وجعلتها تعتمد على نفسها.

ورغم أن صفية العمري لم تذكر إسم الفنانة، إلا أن كثيرون توقعوا أن تكون نجلاء فتحي، لأن صفية العمري لم تتعامل مع المخرج نادر جلال سوى مرة واحدة من خلال فيلم “لا وقت للدموع”، وكان من بطولة نجلاء فتحي.

صفية العمري وجدت نفسها في ورطة بعد هذه التصريحات، إذ فوجئت بأن مواقع إخبارية فنية كثيرة تؤكد انها كانت تقصد نجلاء فتحي، فحاولت صفية الخروج من هذا المازق من خلال نشر بيان صحافي أكدت فيه أن علاقتها بنجلاء جيدة وأنها لم تكن تقصدها وأنها قالت اسم المخرج خطأ في البرنامج ولم تقصد نادر جلال.

واصرت صفية على عدم ذكر اسم النجمة التي حاربتها حتى لا تثير الجدل داخل الوسط الفني.

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