شاهدوا.. مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

تحدثت الفنانة مها أبو عوف عن لحظة استقبالها خبر وفاة شقيقها عزت أبو عوف، وما سبقها من أحداث.

وقالت مها أبو عوف: “كنت متواجدة في المملكة العربية السعودية، وعلى اتصال دائم بالمستشفى المتواجد بها عزت للاطمئنان على حالته الصحية بعدما سافرت وكانت حالته تضعف”.

وأضافت: “هناك أمر غريب حدث لي وهو ما أكشفه عنه للمرة الأولى، كنت ذاهبه للنوم في غرفتي وفوجئت بالستارة تقع على الأرض امامي دون سبب، واسرعت بالاتصال بالمستشفى لأطمئن على عزت ولم أجد رد منهم، وفوجئت بشقيقتي تتصل بي وتخبرني أنه توفى”.

وتابعت خلال حولها ضيفة على برنامج “الجمعة في مصر”: “ساعدني أحد الأصدقاء على حجز طائرة للسفر للقاهرة والحمد لله لحقت بالجنازة بالسيدة زينب”.

يشار إلى أن الفنان عزت أبو عوف توفي يوم الأثنين الموافق 1 مايو، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر المجاورين بالدراسة، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من النجوم.