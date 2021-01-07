تعرضت الفنانة المصرية مها المصري لموجة من التنمر بعد ظهورها في مقابلة أجريت معهاعلى هامش حضورها مراسم عزاء المخردج الراحل حاتم علي.

وتحدثت في اللقاء عن الأخير لافتة إلى أنها لا تمتلك الكلمات الكافية للتعبير عن مشاعرها. واشارت إلى ان أياماً وذكريات جميلة جمعتهما مع الإشارة إلى أنه لا يمكنها أن تنسى ذلك.

وأضافت أنه كان بمثابة الأب و”كل شيء” على حد تعبيرها. وذكرت العديد من الأعمال التي جمعتهما. كما تذكرته كممثل وتمنت له الرحمة لافتة إلى أنه لا ينسى أبداً.

ورغم المناسبة الحزينة تناولت بعض التعليقات شكلها مع التركيز على عمليات التجميل وعلى التغيير في ملامحها. ومما كتبه المنتقدون: “شو هالعمليات تجميل الي بتخلي الشخص لا يشبه نفسه؟”. ووردت تعلقات مشابهة على هامش تقرير أجري ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 وظهرت فيه المصري ونجوم آخرون.

وواجهت بعض التعليقات القاسية ومما كتب فيها: “منو لاحظ التشويه المسويته مها المصري؟” و” الله يسامحك يا مها المصري والله كانت متل القمر الساطع بتاخدي العقل ولا داعي ابداً لعمليات التجميل لأنه كانت فغير مكانها الله يسامحها ومن قلبي بتمنالها ترجع لوجهها الحلو القديم والله يرحم حاتم علي”.