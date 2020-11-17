تداول رواد مواقع مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا السعودية مودل روز، وهي ترقص على أنغام موسيقى خاصة بالرقص الشرقي، الأمر الذي أحدث ضجّة عارمة بين المتابعين. واتضح من المقطع المتداول أن مودل روز أرادت المشاركة في تحدي الرقص الشرقي فظهرت مكشوفة البطن ووضعت على رأسها كوبًا من الماء، وكانت تقوم بالتمايل على أنغام الموسيقى.

وتباينت آراء المتابعين حول الأسلوب الذي اتبعته مودل روز في الرقص، بينما انتقدها العديد من المغردين بسبب كشفها عن بطنها وذهب آخرون إلى الحديث عن شعرها الذي ظهرت به على غير العادة. وفي رصد لتعليقات عدد من المتابعين:”اول مره اشوف شعرها ماهو مزيت بالعاده لازق في راسها”، “فيها شئ متغير”، “ليش سمنت” “شو هل الرقصة الغريبة”.

تم التواصل مع "مودل روز" و قد نفت هذه الاخبار تماما و قالت انها:



"محاول تسلق لا اكثر ولا اقل"



الان نعتقد انكم علمتم حقيقة هذه الصفحات التي تحتاج لتعلم القليل من المهنية والتوقف عن الكذب من اجل الشهرة . #زوج_مودل_روز pic.twitter.com/clXV6ddkrs — Celebs World (@Celebrities_Wo) November 12, 2020

ومؤخرًا حسمت مودل روز الشائعات التي تم تداولها حول زواجها من رجل أعمال سعودي، وذلك بعد انتشار صور من قبل مجلة perezhilton الأمريكية المهتمة بأخبار المشاهير لرجل الأعمال محمد الحمود، أحد أكبر مديري المواهب في الشرق الأوسط، وزعمت حديثا على لسانه بأنه متزوج من روز وأنه قام بدعمها خلال مسيرتها. وقالت مودل روز ردا على الشائعات: “محاولة تسلق لا أكثر ولا أقل”، وذلك بعد سؤالها عن صحة الأنباء المتداولة بشكل مباشر من قبل إحدى الشبكات الفنية المتخصصة.

حصريًا لـCelebs Arabic:



نستطيع التأكيد لكم أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي "محمد آل حمود".



"محمد" يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا، وتزوج مودل روز في 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.#زوج_مودل_روز pic.twitter.com/ssxO4qMQ98 — Celebs Arabic (@CelebsArabicII) November 11, 2020

يأتي ذلك بعدما دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #زوج_مودل_روز حيث تصدر موقع “تويتر” في السعودية بشرة البرق وأصبح حديث السعوديين بعد الكشف عن هوية وصور زوج مودل روز، عبر إحدى الحسابات الإخبارية التي يتابعها الكثيرين. وأعلن حساب يهتم بالأخبار الفنية عبر موقع “تويتر” أنه توصل بشكل حصري إلى هوية زوج مودل روز ونشر عددًا من صوره، بقوله إنه رجل أعمال سعودي يُدعى محمد آل حمود، وأنه تزوج من مودل روز في عام 2013 وأنه من حقق حلمها لتصبح عارضة أزياء.