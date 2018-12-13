شاهدوا.. مودل روز تكشف حقيقة تغيير ديانتها

نفت نجمة الموضة السعودية ”مودل روز ”، اليوم الخميس، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر ” إنستغرام ” ، ما يشاع عن كونها تخلت عن دينها وقامت بما لا يري أهلها.

وقالت ”روز”، إن بعض الأشخاص قاموا بمهاجمتها منذ بداياتها، وذلك بتحذيرهم المراهقات منها وأطلقوا دعاية سيئة عنها، وكذبت ما أشيع عن أنها ” باعت دينها وأهلها ” من أجل اللعب بعقول أولئك الفتيات.



وأضافت ”روز”، ” أنا طالعة برضى أهلي، وما غيرت ديني عشان مقتنعة بيه، وأعربت عن احترامها لكل المعتقدات، لافتة إلى أن ردود فعلها دفعت منتقديها إلى الانهيار.

والجدير بالذكر أن ”الفاشونيستا” ، أحدثت جدلًا واسعًا في وقت سابق بعدما نشرت صورًا وفيديوهات جريئة لها، ظهرت في أحدها بملابس كاشفة وقصيرة. وعلقت: ” لا تخاف من التقدم ببطء، ولكن خف من الوقوف مكانك” .