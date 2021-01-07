أشعلت مودل روز مواقع التواصل الاجتماعي برقصة جنونية مع صديقها، حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان على الأغنية الإسبانية الشهيرة “بيلا شاو”. وظهرت المودل الشهيرة هي وصديقها وهما يرقصان تحت أضواء منزلية اعتمدت على اللون الأزرق ويقومان بحركات جنونية وسط تعالي أصوات الضحك.

مودل روز بدون مكياج

كانت السعودية، مودل روز، فاجئت متابعيها بفيديو صادم ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس بحرية، إلا أن ظهورها بدون مكياج وبدون استخدام الفلاتر التي اعتادت على الظهور بها، جعلها تبدو بملامح متغيرة تماماً صدمت جمهورها. وعبر متابعون عن صدمتهم بملامح مودل روز التي رأوها بهذه الإطلالة لأول مرة وجاءت التعليقات كالتالي: “الله لا يعطيك عافيه ياللي مخترع الفلاتر”، “مو معقول إن هاي هي مودل روز”.

زوج مول روز

أثارت مودل روز، الجدل خلال الأيام الماضية بأنباء زواجها من رجل أعمال سعودي، لتخرج عن صمتها بعد ذلك وتحسم الأمر حول زواجها من السعودي الشهير، محمد الحمودي، وذلك بعد ساعات من أنباء زواجهما، حيث قالت مودل روز، رداً على إحدى الواقع الإخبارية: “محاولة تسلق لا أكثر ولا أقل”، لتحسم بذلك الجدل حول زواجها من السعودي الشهير. وكانت إحدى المجلات الأمريكية، المتخصصة في أخبار المشاهير، نشرت أنباء تشير إلى هوية زوج مودل روز، حيث نشرت المجلة أول صور لرجل الأعمال محمد الحمود، أحد أكبر مديري المواهب في الشرق الأوسط وزوج المودل السعودية.