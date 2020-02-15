شاهدوا.. ميرهان حسين تصدم الجمهور وتقلّد إليسا وأصالة وسميرة سعيد

قلّدت الفنانة ​ميرهان حسين​ الفنانة اللبنانية ​إليسا​ والفنانة السورية ​أصالة​ والفنانة المغربية ​سميرة سعيد​، وغنت أغنية مهرجان “​بنت الجيران​” بطريقتهن. وبرزت موهبة ميرهان حسين في التقليد أثناء تواجدها في برنامج “كلام ستات”. في البداية لم تفصح عن أسمائهن وطلبت من المذيعات أن يتعرّفن هوية الفنانات اللواتي تقلدهنّ.

وبدأت ميرهان بغناء “بنت الجيران” على طريقة إليسا، ثم أكملت الغناء على طريقة أصالة مستخدمة حركات يدها، واختتمت فقرة التقليد بمواصلة الغناء ولكن بطريقة الديفا سميرة سعيد.

واستطاعت أن تحوّل نفسها إلى السيدة فيروز بالمكياج في مشهد صدم الجمهور.

كما أكدت ميرهان حسين خلال لقائها أنها استطاعت أن تغيّر ملامحها إلى أفراد عائلتها وأصدقائها، من خلال المكياج والرسم على وجهها.