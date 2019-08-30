شاهدوا.. ميرهان حسين على الشاطئ بجلسة تصوير جديدة

خضعت الممثلة المصرية ​ميريهان حسين​ لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة متلائمة مع أجواء الصيف مرتدية فستان مزين بالورد والتصوير كان على شواطئ أحد المدن الساحلية.

على صعيد آخر تحضر ميريهان حسين للجزء الثاني من فيلم “الهرم الرابع”، والجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي” ، وأيضا تحضر لمشروع غنائي جديد ستكشف عن تفاصيله في الأيام المقبلة.

يذكر ان ميرهان حسين اطلّت في شهر رمضان الماضي بمسلسلين هما “علامة استفهام” مع محمد رجب، ومسلسل “بركة” مع عمرو سعد، وهالة صدقي وكمال أبو رية.



